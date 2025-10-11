Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (1-1-0) affrontent les Blackhawks à Chicago (0-1-1) samedi soir avant de retrouver leurs partisans pour la première fois de la saison au Centre Bell, mardi.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis n'apporte aucun changement à sa formation, si ce n'est de Samuel Montembeault qui obtient son deuxième départ de la saison, après la victoire de Jakub Dobes jeudi à Detroit.

Du côté des Hawks, qui lancent les festivités entourant leur centenaire, c'est le gardien Spencer Knight qui défend le filet des siens.

Première période

Les Canadiens ont hérité du premier avantage numérique en tout début de rencontre quand le défenseur des Blackhawks Ryan Donato a été chassé pour avoir retardé le match.

Un peu plus de soixante secondes plus tard, Nick Suzuki a toutefois écopé d'une punition pour avoir retenu.

En milieu de période, Matt Grzelcyk (bâton élevé) et Connor Murphy (obstruction) écopent d'une pénalité à une minute d'intervalle, procurant un cinq-contre-trois au Tricolore.

Zachary Bolduc obtient la meilleure chance, mais les hommes de Martin St-Louis ne parviennent pas à en profiter.

Malgré trois avantages numériques, le CH termine le premier vingt avec seulement huit lancers contre six pour les Blackhawks.

Deuxième période

Profitant de l'indiscipline des Hawks, Cole Caufield inscrit son premier de la saison en frappant la rondelle dans les airs avec un homme en plus en tout début de période. Zachary Bolduc et Nick Suzuki obtiennent une mention d'aide. 1-0 Canadiens.

La réplique ne se fait pas attendre. Le défenseur recrue Sam Rinzel déjoue Sam Montembeault d'un tir précis dans la lucarne. 1-1.

Quelques instants plus tard, Kaiden Guhle frappe durement Frank Nazar en plein centre de la patinoire. Guhle doit répondre de ses actes en jetant les gants face au Québécois Louis Crevier, un gaillard de 6 pi 8 po.

Zachary Bolduc redonne l'avance au CH en récupérant un retour de lancer de Cole Caufield. Un troisième but en autant de matchs pour le Québécois. 2-1 Canadiens.

En milieu de période, avec un homme en plus, Connor Bedard redirige la rondelle derrière Samuel Montembeault. 2-2.

Montréal conclut le deuxième tiers le CH termine le premier vingt avec 11 tirs contre seulement quatre pour les Blackhawks.

