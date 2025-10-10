Bilan de Bonsoir les sportifs

La saison des Canadiens est entamée: le club de Montréal a une fiche de 0.500 après deux rencontres.

Comment se porte la passion des fans de l'équipe jusqu'à présent?

Certains expriment leur attachement à l'équipe de manière à exprimer une ferveur pour le moins... intense.

Écoutez Jérémie Rainville, l'animateur de Bonsoir les sportifs, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés: