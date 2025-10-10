Bilan de Bonsoir les sportifs

La saison des Canadiens est entamée: le club de Montréal a une fiche de 0.500 après deux rencontres.
Comment se porte la passion des fans de l'équipe jusqu'à présent?
Certains expriment leur attachement à l'équipe de manière à exprimer une ferveur pour le moins... intense.
Écoutez Jérémie Rainville, l'animateur de Bonsoir les sportifs, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.
Autres sujets abordés:
- Le «principe de la chaise» de Martin St-Louis;
- La jeunesse, l'énergie de l'équipe;
- Le défi du calendrier des Canadiens, incluant 17 doublés cette saison.