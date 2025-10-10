Dominic Arpin, animateur, chroniqueur et ancien journaliste à TQS et TVA, publie La vie commence où la peur s'arrête aux éditions du Journal.

Il y raconte son parcours marqué par le syndrome de l’imposteur, une carrière intense en journalisme, des problèmes de santé, un virage vers le sport, puis la découverte d’un cancer du rein à 43 ans.

Sa guérison l’a poussé à surmonter ses peurs, accomplir des ultramarathons, l’ascension du Kilimandjaro et l’escalade, faisant de la conquête de la peur le thème central de son livre.

Il y offre cinq conseils pour surmonter la peur: l'identifie, la verbaliser, changer son discours intérieur, bouger et respirer.

Écoutez Dominic Arpin, animateur, chroniqueur, ex-journaliste et coureur de marathons, parler de son livre, au micro de Philippe Cantin.