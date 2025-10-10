 Aller au contenu
Société
«La vie commence où la peur s'arrête»

Quand guérir du cancer aide à surmonter les peurs

par 98.5

0:00
9:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 octobre 2025 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Quand guérir du cancer aide à surmonter les peurs
Le sommet du Kilimanjaro / meny.arigur/ Adobe Stock

Dominic Arpin, animateur, chroniqueur et ancien journaliste à TQS et TVA, publie La vie commence où la peur s'arrête aux éditions du Journal

Il y raconte son parcours marqué par le syndrome de l’imposteur, une carrière intense en journalisme, des problèmes de santé, un virage vers le sport, puis la découverte d’un cancer du rein à 43 ans.

Sa guérison l’a poussé à surmonter ses peurs, accomplir des ultramarathons, l’ascension du Kilimandjaro et l’escalade, faisant de la conquête de la peur le thème central de son livre.

Il y offre cinq conseils pour surmonter la peur: l'identifie, la verbaliser, changer son discours intérieur, bouger et respirer.

Écoutez Dominic Arpin, animateur, chroniqueur, ex-journaliste et coureur de marathons, parler de son livre, au micro de Philippe Cantin. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Accidents de camions lourds : «Il est temps que le shérif revienne sur la route»
Le Québec maintenant
Accidents de camions lourds : «Il est temps que le shérif revienne sur la route»
0:00
9:18
Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
Le Québec maintenant
Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
0:00
10:08

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les partisans sont en amour avec cette équipe» -Jérémie Rainville
Bilan de Bonsoir les sportifs
«Les partisans sont en amour avec cette équipe» -Jérémie Rainville
Quand on termine une semaine de «chnoutte»
Ma vie en Hugorama
Quand on termine une semaine de «chnoutte»
Accidents de camions lourds : «Il est temps que le shérif revienne sur la route»
Une enquête publique déclenchée
Accidents de camions lourds : «Il est temps que le shérif revienne sur la route»
Fort taux d'élus sans opposition en Estrie
Élections municipales en Estrie et au Saguenay
Fort taux d'élus sans opposition en Estrie
Vanessa Paradis sort son huitième album
«Le retour des beaux jours»
Vanessa Paradis sort son huitième album
Exposition d’art autochtone: «Ça change complètement la perspective» -Biz
Musée des Beaux-Arts du Québec
Exposition d’art autochtone: «Ça change complètement la perspective» -Biz
Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
Sanctions imposées
Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
À 22 ans, Zachary Bolduc fait déjà sensation avec les Canadiens
La saison de la LNH est lancée
À 22 ans, Zachary Bolduc fait déjà sensation avec les Canadiens
«On nous a traité comme des terroristes et sans aucune raison» -Nimâ Machouf
Flottille pour Gaza
«On nous a traité comme des terroristes et sans aucune raison» -Nimâ Machouf
Le retour de la chanteuse Maryse Letarte
«Je sens un changement m’envahir»
Le retour de la chanteuse Maryse Letarte
La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
Maria Corina Machado remporte les honneurs
La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
Sécurité routière
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
Les mouvances financières de la Ligue nationale de hockey
Hockey
Les mouvances financières de la Ligue nationale de hockey
Une stratégie intéressante sur le principe, mais...
Nouvelle stratégie industrielle de Mélanie Joly
Une stratégie intéressante sur le principe, mais...
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00