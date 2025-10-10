Une enquête publique déclenchée

Le ministère de la Sécurité publique a demandé au coroner en chef de conduire une enquête publique sur les décès liés aux camions lourds dans la province, alors que de plus en plus de drames de ce genre font la manchette.

Selon le PDG de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, les chauffeurs «à rabais» mal formés sont une des sources de ces accidents qui se multiplient.

Écoutez-le revenir sur cette annonce, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Il dénonce aussi l’augmentation des infractions des chauffeurs depuis le retrait sur les routes des contrôleurs routiers.