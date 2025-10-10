Biz revient sur l’exposition Premiers Jours, présentée au Musée des Beaux-Arts du Québec, qui met en valeur les œuvres des artistes autochtones.

L’exposition permet de nous replonger dans l’histoire des peuples ancestraux avec le point de vue des peuples autochtones.

Écoutez Biz livrer ses impressions sur cette exposition qui l’a fasciné, vendredi, au micro de Philippe Cantin.