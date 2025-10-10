 Aller au contenu
Musée des Beaux-Arts du Québec

Exposition d’art autochtone: «Ça change complètement la perspective» -Biz

par 98.5

Le Québec maintenant

le 10 octobre 2025 16:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Exposition d'art autochtone: «Ça change complètement la perspective» -Biz
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Biz revient sur l’exposition Premiers Jours, présentée au Musée des Beaux-Arts du Québec, qui met en valeur les œuvres des artistes autochtones.

L’exposition permet de nous replonger dans l’histoire des peuples ancestraux avec le point de vue des peuples autochtones.

Écoutez Biz livrer ses impressions sur cette exposition qui l’a fasciné, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Comme Alice au pays des merveilles, on traverse le miroir et on regarde ça du point de vue autochtone, et ça change complètement la perspective.»

Biz

