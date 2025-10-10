La chanteuse Maryse Letarte, connue notamment pour son album culte de Noël Les pieds dans la neige, effectue un retour musical pour le grand public avec une nouvelle chanson Je sens un changement m’envahir.

Ce retour est motivé par une cause personnelle profonde: son engagement envers le véganisme, amorcé il y a 10 ans.

Écoutez Catherine Beauchamp discuter avec la chanteuse Maryse Letarte, à l'émission Le Québec maintenant, vendredi.