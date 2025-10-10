Sécurité routière

Le coroner en chef du Québec ordonne la tenue d'une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds est déclenchée.

Cette enquête, qui pourrait prendre de 6 à 12 mois, vise à formuler des recommandations approfondies pour prévenir de futurs décès.

«Pourquoi on fait cette enquête là? C'est pour permettre au coroner de formuler des recommandations qui vont avoir fait l'objet d'une analyse approfondie», explique le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier.

Les décès impliquant des camions lourds représentent près du quart de toutes les victimes sur les routes en 2020. En 2023, 57 décès impliquaient un camion lourd ou un train routier, et ce chiffre est passé à 77 en 2024.

Écoutez Me Reno Bernier suivi de Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, a salué l'initiative du coroner tout en exprimant son inquiétude quant aux délais, car «le danger est présent au moment qu'on se parle.»