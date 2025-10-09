Mince utilisation du français

Une analyse de Radio-Canada révèle que seuls 17 % des discours de Mark Carney au Canada et 13 % à l’étranger sont en français, et ce, entre avril et septembre 2025.

Écoutez l'analyste Dimitri Soudas commenter cette analyse au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Tout cela soule des questions sur le respect de la nation québécoise et la francophonie.

«Donc, première justification de Mark Carney: 'Je suis seulement à 13 % parce que c'est à l'étranger.' Je suis désolé, on ne l'accepte pas. Deuxièmement, il dit: 'Analysez les réponses aux questions. Vous allez voir qu'il y a plus de français.' Bien sûr, parce que, quand la question est posée en français, il essaye de répondre en français. Donc, ce n'est pas lui qui est proactif à parler en français. Il essaye tout simplement de répondre au journaliste qui lui pose des questions en français. Et la troisième réponse qu'il a donnée, et ça, c'est la pire des trois... Il a dit à la journaliste de Radio-Canada: 'Allez faire vos devoirs, mademoiselle'. Mais elle a fait ses devoirs et c'est très condescendant du premier ministre de dire ceci à la journaliste.»

