Rio Tinto fermera à Sorel: «Nos efforts de diversification ont été infructueux»

le 9 octobre 2025 17:01

Rio Tinto fermera à Sorel: «Nos efforts de diversification ont été infructueux»
Rio Tinto Fer et Titane fermera son usine de poutres métalliques de Sorel-Tracy d'ici la fin de 2025, entraînant la perte de 210 emplois.

Cette décision est attribuée à un déclin du marché des poudres métalliques et à une baisse des ventes, accélérée par une grève en cours depuis juillet.

Écoutez Jean-François Gauthier, directeur exécutif Rio Tinto Fer et Titane opération Québec, aborder le sujet jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«L'usine va fermer ses portes en raison d'un déclin de l'ensemble du marché des poutres métalliques: 85 % de notre production est destinée au marché de l'automobile à moteur à combustion. On est conscients que c'est un marché globalement en déclin. On a fait plusieurs efforts de diversification qui se sont avérés infructueux. Donc, de manière très transparente, depuis quelques années, on se posait des questions sur l'avenir de cette usine. Et la grève est venue accélérer la date.»

Jean-François Gauthier

