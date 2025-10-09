Rio Tinto Fer et Titane fermera son usine de poutres métalliques de Sorel-Tracy d'ici la fin de 2025, entraînant la perte de 210 emplois.

Cette décision est attribuée à un déclin du marché des poudres métalliques et à une baisse des ventes, accélérée par une grève en cours depuis juillet.

Écoutez Jean-François Gauthier, directeur exécutif Rio Tinto Fer et Titane opération Québec, aborder le sujet jeudi, au micro de Philippe Cantin.