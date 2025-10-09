 Aller au contenu
Société
Projet de Constitution pour le Québec

«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu»

«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu»
Le ministre Simon Jolin-Barrette à l'Assemblée nationale, jeudi. / PC/Jacques Boissinot

Le gouvernement Legault a présenté jeudi son projet de Constitution pour le Québec, un geste d'affirmation nationale.

Le projet de loi 1, déposé par le ministre Simon Jolin-Barrette, s'étend sur 40 pages et vise à édicter la Constitution du Québec, à instituer la Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec et la Loi sur le Conseil constitutionnel.

Le contenu de ce document soulève toutefois l'inquiétude de plusieurs personnes. 

Écoutez Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval et constitutionnaliste, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu de la constitution proposée. Et malheureusement, je suis très inquiet. Le projet de loi sur la Constitution, parce qu'il crée d'autres mécanismes et d'autres lois, va rajouter beaucoup d'éléments qui, à mon sens, vont saper la capacité de plusieurs acteurs de la société civile à contester des lois et des décisions gouvernementales sur la base d'une atteinte à un ou l'autre des droits et libertés qui sont déjà protégés par la charte québécoise.»

Louis-Philippe Lampron

