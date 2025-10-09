Le gouvernement Legault a présenté jeudi son projet de Constitution pour le Québec, un geste d'affirmation nationale.

Le projet de loi 1, déposé par le ministre Simon Jolin-Barrette, s'étend sur 40 pages et vise à édicter la Constitution du Québec, à instituer la Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec et la Loi sur le Conseil constitutionnel.

Le contenu de ce document soulève toutefois l'inquiétude de plusieurs personnes.

Écoutez Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval et constitutionnaliste, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.