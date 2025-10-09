Victoire de Blue Jays face aux Yankees

Les Blue Jays de Toronto ont remporté mercredi par la marque de 5-0 leur match contre les Yankees de New York qu'ils affrontaient dans le cadre des séries de fins de saison.
Écoutez Meeker Guerrier aborder le sujet, jeudi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin.
«Quelle fin de match. Un match de releveurs. Ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi à l'emporter de manière spectaculaire. Comme dirait mon ami Jeremy Filosa, c'est du baseball de situation. C'est-à-dire qu'on s'adapte, on fait les petits jeux simples, on fait des ballons de sacrifice, des amortis sacrifices, et finalement, ça donne la victoire. On ne gagne pas seulement avec des coups de canon au baseball.»