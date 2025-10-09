SIFA: un autre fiasco numérique?

Selon Radio-Canada, le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé, son sous-ministre, puis Santé Québec ont été averti cinq fois d'arrêter le projet informatique SIFA entre juillet 2024 et juin 2025.

Toutefois, le projet a été poursuivi par Santé Québec malgré des dépassements de coûts de 191 % et des retards importants.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a défendu le projet, qui pourrait coûter jusqu'à 725 millions de dollars.

Les partis d'opposition dénoncent un «fiasco numérique» et une enquête est en cours.

Écoutez Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, réagir à la situation, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.