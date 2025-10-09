 Aller au contenu
Politique
SIFA: un autre fiasco numérique?

«Il y a quelque chose de dysfonctionnel dans ce gouvernement» -Vincent Marissal

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2025 15:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il y a quelque chose de dysfonctionnel dans ce gouvernement» -Vincent Marissal
Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de Santé / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Selon Radio-Canada, le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé, son sous-ministre, puis Santé Québec ont été averti cinq fois d'arrêter le projet informatique SIFA entre juillet 2024 et juin 2025. 

Toutefois, le projet a été poursuivi par Santé Québec malgré des dépassements de coûts de 191 % et des retards importants.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a défendu le projet, qui pourrait coûter jusqu'à 725 millions de dollars.

Les partis d'opposition dénoncent un «fiasco numérique» et une enquête est en cours.

Écoutez Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, réagir à la situation, jeudi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Les sonnettes d'alarme, tous les détecteurs de fumée étaient en action, puis personne n'avait l'air de vouloir bouger puis d'évacuer l'immeuble. C'est incompréhensible. C'est invraisemblable.»

Vincent Marissal

