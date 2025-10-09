La Colombie-Britannique lance une première action judiciaire au Canada contre les compagnies de vapotage, visant les fabricants et les grossistes.

Le Québec devrait-il s'en inspirer et faire de même?

Quels sont les risques réels du vapotage à la santé?

Écoutez Maxime Boidin, chercheur à l’Institut du sport de l’Université métropolitaine de Manchester, expliquer le tout, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique notamment que le vapotage nuit à la santé vasculaire et pulmonaire, notamment chez les jeunes, mais peut être un outil efficace pour arrêter la cigarette combustible chez les adultes.