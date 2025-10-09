Sécheresses au Québec

Une sécheresse majeure est en cours au Québec.

Avec des précipitations en baisse de plus de 50 %, les niveaux d’eau sont historiquement bas dans des régions comme l’Estrie, la Gaspésie, la Montérégie et le Centre-du-Québec.

Êtes-vous touchés par le peu de pluie qui est tombée depuis cet été?

Écoutez Robert Maranda, porte-parole du ministère de l'Environnement, donner tous les détails, jeudi, à La commission.