Société
Sécheresses au Québec

50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques

par 98.5

le 9 octobre 2025 14:31

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Les niveaux d’eau sont historiquement bas dans des régions comme l’Estrie, la Gaspésie, la Montérégie et le Centre-du-Québec. / Richard Nantais/ Adobe Stock

Une sécheresse majeure est en cours au Québec. 

Avec des précipitations en baisse de plus de 50 %, les niveaux d’eau sont historiquement bas dans des régions comme l’Estrie, la Gaspésie, la Montérégie et le Centre-du-Québec.

Êtes-vous touchés par le peu de pluie qui est tombée depuis cet été? 

Écoutez Robert Maranda, porte-parole du ministère de l'Environnement, donner tous les détails, jeudi, à La commission.

«Quand je regarde les graphiques, souvent on est sous les minimums historiques. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas vu ça souvent. La dernière période qui était aussi intense remonte à 2012 [...] mais évidemment, on ne peut pas inventer la pluie, donc on est très tributaire des précipitations et les prévisions ne sont pas très bonnes dans les prochaines semaines pour les précipitations.»

Robert Maranda, porte-parole du ministère de l'Environnement

Pour sa part, Philippe Gachon, professeur d’hydroclimatologie à l’UQAM, insiste sur l’importance d’installer davantage de stations météorologiques, de gérer l’eau par bassins versants et de rationaliser la consommation d’eau, tout en soulignant l’impact des changements climatiques en cours et la nécessité d’une politique stable de gestion de l’eau.

