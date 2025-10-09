Réaction au projet de constitution québécoise

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté jeudi son projet de constitution pour le Québec. Les partis d'oppositions se sont toutefois posés contre celui-ci à l'unanimité.
Écoutez Frédéric Bérard, avocat en droit constitutionnel, se positionner à ce sujet, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je suis un peu catastrophé, honnêtement, parce qu’ils sont en train de brûler l'exercice. Un projet de Constitution, ça doit être considéré comme rassembleur, noble, légitime. On met nos valeurs, on discute, on échange. Là, c'est tout à fait le contraire. Et l'avortement, le droit à l'aide médicale à mourir, ce sont des compétences fédérales. Si le fédéral abroge le droit à l'avortement, il n'y a rien que Québec peut faire. Mais Simon Jolin-Barrette fait comme si la condition canadienne n'existe pas.»