Réaction au projet de constitution québécoise

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté jeudi son projet de constitution pour le Québec. Les partis d'oppositions se sont toutefois posés contre celui-ci à l'unanimité.

Écoutez Frédéric Bérard, avocat en droit constitutionnel, se positionner à ce sujet, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.