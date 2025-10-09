La CAQ a présenté jeudi son projet de constitution pour le Québec. Les partis d'oppositions se sont toutefois posés contre celui-ci à l'unanimité.

Écoutez Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice qui a piloté cet important exercice, aborder le sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.