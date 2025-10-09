La CAQ a présenté jeudi son projet de constitution pour le Québec. Les partis d'oppositions se sont toutefois posés contre celui-ci à l'unanimité.
Écoutez Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice qui a piloté cet important exercice, aborder le sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça va être un outil pour la nation québécoise à l'intérieur de la Fédération canadienne. Bien entendu que la Constitution canadienne s'applique et continue d'exister. Cependant, c'est possible d'avoir un espace pour le Québec. C'est un outil constitutionnel et juridique pour la nation québécoise, pour nos spécificités, pour le respect de notre identité. Aujourd'hui, on fait des gains, on avance et on ne s'excuse plus d'affirmer qui l’on est. Toutes les lois adoptées à l'Assemblée nationale devront être conformes.»