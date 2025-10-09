Transformation numérique de Santé Québec

Décidément, le gouvernement Legault a du mal avec la gestion des grands projets d'informatique...

Le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprend que le ministre de la Santé et des responsables du ministère ont été avertis cinq fois avant de mettre sur pause le projet SIFA (Système d’information des finances et de l’approvisionnement).

Santé Québec a mis le projet sur la glace la semaine dernière.

Le premier signal d’alerte est arrivé en juillet 2024.

Il aura fallu 14 mois avant qu’on prenne la décision de suspendre le projet qui pourrait coûter de 630 à 725 millions.

