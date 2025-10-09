 Aller au contenu
Politique provinciale
Transformation numérique de Santé Québec

Projet dysfonctionnel: «Le ministre Dubé s'est entêté» -Marc Tanguay

par 98.5

le 9 octobre 2025 13:19

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet dysfonctionnel: «Le ministre Dubé s'est entêté» -Marc Tanguay
Marc Tanguay, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Décidément, le gouvernement Legault a du mal avec la gestion des grands projets d'informatique...

Le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprend que le ministre de la Santé et des responsables du ministère ont été avertis cinq fois avant de mettre sur pause le projet SIFA (Système d’information des finances et de l’approvisionnement).

Santé Québec a mis le projet sur la glace la semaine dernière.

Le premier signal d’alerte est arrivé en juillet 2024.

Il aura fallu 14 mois avant qu’on prenne la décision de suspendre le projet qui pourrait coûter de 630 à 725 millions.

Écoutez Marc Tanguay, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, jeudi, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La commission. 

«Je sors à la minute même de la commission parlementaire: une séance de travail où était débattue, face à des députés de la CAQ, l'opportunité de notre demande de l'opposition officielle libérale d'entendre Santé Québec et, entre autres, Stéphane Le Bouyonnec, du ministère  de la Cybersécurité et du Numérique. On voulait les entendre, les questionner, eux, directement. Bien, les députés caquistes ont voté contre. Et là je suis dans un petit cubicule à la sortie de la commission parlementaire, et vous l'apprenez donc en exclusivité...»

Marc Tanguay

