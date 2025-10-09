 Aller au contenu
Politique internationale
Plan de paix

Accord Israël-Hamas: «Il y a énormément de barrières à traverser»

par 98.5

0:00
7:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2025 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Accord Israël-Hamas: «Il y a énormément de barrières à traverser»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan de paix de Donald Trump, après deux ans d’un conflit dévastateur à Gaza.

Même s'il s'agit d'une percée majeure, le chroniqueur Jean-François Lépine demeure prudent: les combats se poursuivent encore, et les extrémistes de part et d’autre freinent les efforts diplomatiques.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Donc beaucoup d'espoir. Je pense que c'est important, à condition que les Américains continuent à exercer de la pression, mais il y a énormément de barrières à traverser.»

Jean-François Lépine

