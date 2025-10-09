Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan de paix de Donald Trump, après deux ans d’un conflit dévastateur à Gaza.

Même s'il s'agit d'une percée majeure, le chroniqueur Jean-François Lépine demeure prudent: les combats se poursuivent encore, et les extrémistes de part et d’autre freinent les efforts diplomatiques.

