La flambée des prix des hôtels dans le Vieux-Québec atteint des sommets, à un point tel que la destination est devenue inaccessible pour de nombreux Québécois.
Un séjour familial pour deux nuits coûte désormais entre 650 $ et 2 700 $. Des prix plus élevés que dans plusieurs grandes villes européennes.
«C'est super pour Québec. On veut voir des Japonais, des Allemands dans nos rues. On veut attirer de l'argent, c'est parfait. Mais ça fait en sorte que pour les locaux, pour les Québécois, même si on voyage en dollars canadiens, ce n'est plus possible [de se permettre ces dépenses] pour la grande majorité des familles.»
Autre sujet abordé
- L’or est à 4000 $ US l’once, soit le double en seulement cinq ans.