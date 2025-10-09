 Aller au contenu
Économie
Flambée des prix des hôtels

«Les gens n'ont plus les moyens d'aller passer un week-end dans le Vieux-Québec»

par 98.5

0:00
7:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«Les gens n'ont plus les moyens d'aller passer un week-end dans le Vieux-Québec»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La flambée des prix des hôtels dans le Vieux-Québec atteint des sommets, à un point tel que la destination est devenue inaccessible pour de nombreux Québécois.

Un séjour familial pour deux nuits coûte désormais entre 650 $ et 2 700 $. Des prix plus élevés que dans plusieurs grandes villes européennes.

Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier qui se penche sur ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

«C'est super pour Québec. On veut voir des Japonais, des Allemands dans nos rues. On veut attirer de l'argent, c'est parfait. Mais ça fait en sorte que pour les locaux, pour les Québécois, même si on voyage en dollars canadiens, ce n'est plus possible [de se permettre ces dépenses] pour la grande majorité des familles.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • L’or est à 4000 $ US l’once, soit le double en seulement cinq ans.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Demande d'un amendement : «Le but, c'est de rendre justice à tous les héritiers»
La commission
Demande d'un amendement : «Le but, c'est de rendre justice à tous les héritiers»
0:00
7:36
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
Le Québec maintenant
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
0:00
6:05

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Ils n'ont pas de centres capables de gagner des mises en jeu» -Tony Marinaro
Défaite des Canadiens contre les Maple Leafs
«Ils n'ont pas de centres capables de gagner des mises en jeu» -Tony Marinaro
Demandeurs d'asile: «Ce n'est pas ça qui coule le système»
Réduction des services
Demandeurs d'asile: «Ce n'est pas ça qui coule le système»
Constitution québécoise: «C'est un outil de communication»
Le projet de Simon Jolin-Barrette
Constitution québécoise: «C'est un outil de communication»
Mises en jeu: «En dessous de la barre de ce qu'on peut appeler l'acceptable»
Pas facile pour les Canadiens
Mises en jeu: «En dessous de la barre de ce qu'on peut appeler l'acceptable»
MRC des Sources: quand la police est une histoire de famille
Une photo virale
MRC des Sources: quand la police est une histoire de famille
Dolly Parton dément les rumeurs sur sa santé: «Je ne suis pas morte encore!»
À 79 ans
Dolly Parton dément les rumeurs sur sa santé: «Je ne suis pas morte encore!»
Être un fan des Blue Jays à New York: «Il y a toujours un 2% de partisans cocos»
Notre collègue Richard Courchesne y était
Être un fan des Blue Jays à New York: «Il y a toujours un 2% de partisans cocos»
Une mère dénonce les ratés du système après le suicide de son fils
Cri d'alarme
Une mère dénonce les ratés du système après le suicide de son fils
«C'était un jeune très actif, plein de curiosité, respectueux» -James Watts
Témoignage d'un enseignant de Bobby the Greek
«C'était un jeune très actif, plein de curiosité, respectueux» -James Watts
«Je ne pense pas être plate, mais je suis crédible et compétent»
Élections municipales
«Je ne pense pas être plate, mais je suis crédible et compétent»
Accord Israël-Hamas: «Il y a énormément de barrières à traverser»
Plan de paix
Accord Israël-Hamas: «Il y a énormément de barrières à traverser»
«Ce sont vraiment les signes de l'automne» -Jean-Charles Beaubois
Journées plus fraîches
«Ce sont vraiment les signes de l'automne» -Jean-Charles Beaubois
Attaquée par des chiens: «Il y a eu des signes avant, c'est clair»
Une femme est gravement blessée
Attaquée par des chiens: «Il y a eu des signes avant, c'est clair»
Constitution québécoise: «J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans ce document»
Dépôt du projet de loi
Constitution québécoise: «J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans ce document»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00