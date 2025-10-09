La flambée des prix des hôtels dans le Vieux-Québec atteint des sommets, à un point tel que la destination est devenue inaccessible pour de nombreux Québécois.

Un séjour familial pour deux nuits coûte désormais entre 650 $ et 2 700 $. Des prix plus élevés que dans plusieurs grandes villes européennes.

