Femme de 45 ans gravement blessée

Une femme de 45 ans a été très gravement blessée après avoir été attaquée par trois chiens agressifs, mercredi matin, dans la cour d'un commerce de Saint-Léonard, à Montréal.

Notre journaliste est allée sur place et a parlé avec des gens sur place. Elle partage le témoignage d'une personne qui a tout vu, ainsi que les actions des policiers pour reprendre le contrôle de la situation.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à Lagacé le matin, brosser le portrait de l'événement, mercredi, au Québec maintenant.

Le SPVM enquête sur la responsabilité de la propriétaire des chiens et la possibilité de négligence criminelle.