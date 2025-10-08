 Aller au contenu
Justice et faits divers
Femme de 45 ans gravement blessée

Attaque de chiens à Saint-Léonard: «Est-ce un cas de négligence criminelle?»

par 98.5

0:00
4:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2025 16:16

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Attaque de chiens à Saint-Léonard: «Est-ce un cas de négligence criminelle?»
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une femme de 45 ans a été très gravement blessée après avoir été attaquée par trois chiens agressifs, mercredi matin, dans la cour d'un commerce de Saint-Léonard, à Montréal. 

Notre journaliste est allée sur place et a parlé avec des gens sur place. Elle partage le témoignage d'une personne qui a tout vu, ainsi que les actions des policiers pour reprendre le contrôle de la situation. 

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à Lagacé le matin, brosser le portrait de l'événement, mercredi, au Québec maintenant. 

Le SPVM enquête sur la responsabilité de la propriétaire des chiens et la possibilité de négligence criminelle.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les enquêteurs ont divulgué le fait que le nouveau-né a la peau blanche
La commission
Les enquêteurs ont divulgué le fait que le nouveau-né a la peau blanche
0:00
8:47
Nouveau-né abandonné: la police s'adresse directement aux parents
Le Québec maintenant
Nouveau-né abandonné: la police s'adresse directement aux parents
0:00
4:43

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Arturo Jr., fils de l'ancien grand boxeur Arturo Gatti, décède à 17 ans
Dans des conditions nébuleuses au Mexique
Arturo Jr., fils de l'ancien grand boxeur Arturo Gatti, décède à 17 ans
«C'est une des saisons où je vois le plus d'attentes envers le Canadien»
1er match contre les Maple Leafs
«C'est une des saisons où je vois le plus d'attentes envers le Canadien»
«C'est une petite victoire sur laquelle on va se baser pour la suite»
Bilan de la gestion estivale de Santé Québec
«C'est une petite victoire sur laquelle on va se baser pour la suite»
«Le film nous montre le mur dans lequel on risque de foncer»
Le documentaire citoyen «Nid-de-poule»
«Le film nous montre le mur dans lequel on risque de foncer»
Saison des Canadiens: «J'ai des attentes élevées» -Dany Dubé
Affrontement contre les Leafs
Saison des Canadiens: «J'ai des attentes élevées» -Dany Dubé
Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
5 décès en quelques mois
Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
Accord de libre-échange
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
«On a presque un copier-coller du mois de mai au niveau de la convivialité»
Rencontre Trump-Carney
«On a presque un copier-coller du mois de mai au niveau de la convivialité»
Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance
Rencontres à Washington
Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance
«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»
Projet de constitution du Québec
«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»
Peut-on dépolitiser la gestion de l'immigration?
Immigration
Peut-on dépolitiser la gestion de l'immigration?
Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?
À Montréal et à Québec
Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?
Bleu Jeans Bleu joue au mini-putt
Cinquième album à venir
Bleu Jeans Bleu joue au mini-putt
Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»
Visite de Mark Carney à Washington
Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 6:30 PM