Recours collectif contre les compagnies de tabac

Les enfants d’une femme décédée des suites d’un cancer causé par la cigarette déplorent ne pas avoir accès à l’argent d’une action collective contre les compagnies de tabac, puisqu’ils ont renoncé à la succession il y a plusieurs années.

Écoutez Marjolaine Richard, fille de Doris Demers, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Rappelons qu'un recours collectif historique de 32,5 milliards de dollars a été intenté contre les compagnies de tabac au début des années 2000.

On s’attend maintenant à ce que les victimes — ou leurs proches, puisqu’elles sont pour la plupart décédées — soient indemnisées à compter de l’hiver 2026. Les sommes pourraient atteindre 100 000 $ pour certains cancers et jusqu’à 30 000 $ pour l’emphysème.