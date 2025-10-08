Méfiance envers le dollar américain

Le prix de l’or a franchi la barre des 4000$ américains, du jamais vu sur les marchés.

Depuis janvier, le prix a augmenté de 50%, alors qu'il se situait à 2670$ US.

L’incertitude économique, à elle seule, peut-elle expliquer un tel record et peut-on imaginer un prix à l’once qui pourrait grimper à 5000 voir 6000$ américain?

Écoutez le stratège en chef, économiste sénior et vice-président, allocation d'actifs et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance, Sébastien McMahon, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.