 Aller au contenu
Économie
Méfiance envers le dollar américain

De nouveaux sommets pour le prix de l'or sur les marchés mondiaux

par 98.5

0:00
5:44

Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2025 14:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
De nouveaux sommets pour le prix de l'or sur les marchés mondiaux
De nouveaux sommets pour le prix de l'or sur les marchés mondiaux / Adobe Stock

Le prix de l’or a franchi la barre des 4000$ américains, du jamais vu sur les marchés.

Depuis janvier, le prix a augmenté de 50%, alors qu'il se situait à 2670$ US.

L’incertitude économique, à elle seule, peut-elle expliquer un tel record et peut-on imaginer un prix à l’once qui pourrait grimper à 5000 voir 6000$ américain?

Écoutez le stratège en chef, économiste sénior et vice-président, allocation d'actifs et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance, Sébastien McMahon, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
La commission
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
0:00
4:53
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
La commission
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
0:00
21:46

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Dolly Parton rassure ses fans concernant son état de santé
La bonne nouvelle de la journée
Dolly Parton rassure ses fans concernant son état de santé
Demande d'un amendement : «Le but, c'est de rendre justice à tous les héritiers»
Recours collectif contre les compagnies de tabac
Demande d'un amendement : «Le but, c'est de rendre justice à tous les héritiers»
Le bateau où se trouvait l'épidémiologiste québécoise Nimâ Machouf a été arrêté
En direction de Gaza
Le bateau où se trouvait l'épidémiologiste québécoise Nimâ Machouf a été arrêté
Chicago: «La zone de guerre, je ne l'ai jamais trouvée» -Mathieu Beaumont
La tension monte à Chicago
Chicago: «La zone de guerre, je ne l'ai jamais trouvée» -Mathieu Beaumont
«Un miracle va-t-il se produire en Égypte? On croise les doigts»
Nouvelles en rafales
«Un miracle va-t-il se produire en Égypte? On croise les doigts»
Le Québec a-t-il échoué à soigner les citoyens en détresse?
Services en santé mentale
Le Québec a-t-il échoué à soigner les citoyens en détresse?
Hydro-Québec: du favoritisme dans l'installation des thermostats intelligents?
Un contrat de 10 ans pour un entrepreneur
Hydro-Québec: du favoritisme dans l'installation des thermostats intelligents?
Débat municipale: congestion, itinérance et crise du logement
Élections du 2 novembre
Débat municipale: congestion, itinérance et crise du logement
Une femme a été gravement blessée par trois chiens à Saint-Léonard
Deux des chiens ont été abattus par la police
Une femme a été gravement blessée par trois chiens à Saint-Léonard
Pistolet à impulsion électrique ou arme à feu pour les contrôleurs routiers?
Sécurité routière
Pistolet à impulsion électrique ou arme à feu pour les contrôleurs routiers?
«C'est le projet d'une nation, ce n'est pas le projet d'un parti politique»
Projet de constitution québécoise de la CAQ
«C'est le projet d'une nation, ce n'est pas le projet d'un parti politique»
Les enquêteurs ont divulgué le fait que le nouveau-né a la peau blanche
Bébé abandonné à Longueuil
Les enquêteurs ont divulgué le fait que le nouveau-né a la peau blanche
Luc Rabouin veut interdire les cônes orange à Montréal
Élections municipales
Luc Rabouin veut interdire les cônes orange à Montréal
La marque Canton offre du bouillon gratuit pour les «Bouillon»
La bonne nouvelle du jour!
La marque Canton offre du bouillon gratuit pour les «Bouillon»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30