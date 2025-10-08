 Aller au contenu
Politique internationale
En direction de Gaza

Le bateau où se trouvait l'épidémiologiste québécoise Nimâ Machouf a été arrêté

le 8 octobre 2025 14:36

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le bateau où se trouvait l'épidémiologiste québécoise Nimâ Machouf a été arrêté
Le bateau où se trouvait l'épidémiologiste québécoise Nimâ Machouf, conjointe de l'ex-député de Québec solidaire, Amir Khadir, a été arrêté. / Paul Chiasson / La Presse Canadienne

Les autorités israéliennes ont arrêté le bateau où se trouvait l'épidémiologiste québécoise et militante Nimâ Machouf.

Le gouvernement canadien demande la «libération rapide» des six Canadiens arrêtés mercredi par Israël, incluant la Montréalaise.

Écoutez Amir Khadir, conjoint de Nimâ Machouf et ex-député de Québec solidaire, faire le point sur la situation, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez. 

«C'est sûr que nous sommes préoccupés tous. On ne sait pas ils sont où. Depuis à peu près 10h30, heure de Montréal, où le dernier des bateaux, qui était le leur, a été saisi. Par rapport aux kidnappés, notre sentiment d'impuissance vient du fait qu'on prend des précautions inutiles. Pour qu'on puisse finalement avoir un levier contre Israël, il faut cesser ces prudences inutiles.»

Amir Khadir

