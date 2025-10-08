Sécurité routière

Le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, confirme que le ministre des Transports, Jonathan Julien, a deux options sur la table pour assurer la sécurité des 300 contrôleurs: le pistolet à impulsion électrique ou l'arme à feu.

M. Daigneault privilégie l'arme à feu, puisqu'il considère le pistolet à impulsion électrique inutile.

Écoutez Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, faire le point dans ce dossier, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il confirme que l'ex-ministre Geneviève Guilbault était d'accord dès 2024 avec l'idée d'armer les contrôleurs routiers, mais que son projet aurait été «bloqué au bureau du premier ministre».