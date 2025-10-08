Projet de constitution québécoise de la CAQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, n'est pas contre l'idée de doter le Québec d'une constitution, une position qu'il dit appuyer «depuis des générations».
Toutefois, il «dénonce la consultation ou l'absence de consultation» de Simon Jolin-Barrette, qualifiant la démarche d'«erreur historique».
Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, commenter le projet de constitution québécoise de Simon Jolin-Barrette, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Une constitution, c'est le projet d'un peuple, c'est le projet d'une nation, ce n'est pas le projet d'un parti politique. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de fond, parce qu'il n'y a pas de consultation. Et maintenant, il va le déposer à l'Assemblée nationale et il n'y a rien de plus politique qu'un Parlement. C'est-à-dire que dès qu'on dépose un projet, ça devient partisan. Et c'est malheureux, parce qu'une constitution mérite mieux que ça.»
