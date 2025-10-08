Raisons médicales ou purement esthétiques

Le Botox voit sa popularité croître de façon importante depuis quelques années.

Que ce soit pour des raisons parfois médicales et parfois purement esthétiques, cette technique suscite la controverse et la polarisation.

Écoutez le chroniqueur et entrepreneur Nicolas Duvernois aborder la croissance de l'utilisation du Botox, son évolution historique et le marketing de la prévention du vieillissement.

On traite aussi de l’impact des réseaux sociaux et des enjeux de confiance en soi, tout en évoquant la déréglementation et les coûts associés aux procédures.