À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein, Marie-Claude Dupont, qui a eu un diagnostic en 2022, témoigne de l'importance cruciale des réseaux sociaux dans le parcours de guérison.

Devant des médecins parfois «expéditifs», les patientes trouvent un «univers parallèle» et une «sororité» pour aborder des sujets délicats et souvent laissés en suspens.

Écoutez Marie-Claude Dupont, qui se confie sur son combat contre trois cancers du sein, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.