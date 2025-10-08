 Aller au contenu
Cancer du sein: «Le soutien vient des autres patientes»

Cancer du sein: «Le soutien vient des autres patientes»
Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein. / Adobe Stock

À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein, Marie-Claude Dupont, qui a eu un diagnostic en 2022, témoigne de l'importance cruciale des réseaux sociaux dans le parcours de guérison.

Devant des médecins parfois «expéditifs», les patientes trouvent un «univers parallèle» et une «sororité» pour aborder des sujets délicats et souvent laissés en suspens.

Écoutez Marie-Claude Dupont, qui se confie sur son combat contre trois cancers du sein, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«Le cancer du sein, c'est comme un écosystème. Au centre, il y a la patiente, mais il y a l'équipe soignante, il y a l'entourage, il y a les sociétés, les organismes d'aide. Et puis, dans les réseaux sociaux, il y a aussi, je dirais pas du compagnonnage, mais en tout cas, un soutien qui vient des autres patientes.»

Marie-Claude Dupont

