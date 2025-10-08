Québec devait autoriser l'armement des contrôleurs routiers en 2024, mais le projet a été bloqué. C'est ce qu'a appris le chroniqueur politique Louis Lacroix.
Selon ses informations, la ministre Geneviève Guilbault, qui était à la tête des transports à cette époque, avait annoncé au président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec que les contrôleurs pourront être armés.
Que s'est-il passé depuis?
Écoutez la chronique de Louis Lacroix à ce sujet au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«J'ai réussi à me faire confirmer l'information: [les ministres Guilbault et Bonnardel] avaient bel et bien proposé au conseil des ministres d'armer les contrôleurs routiers avec des armes à feu pour assurer leur sécurité, mais ça a bloqué plus haut. Là, il va falloir qu'on nous explique pourquoi! [...] Plus haut que le conseil des ministres, il faut que ce soit le bureau du premier ministre ou dans les hautes sphères.»
Rappelons que les contrôleurs routiers réclament de pouvoir recommencer leurs opérations de patrouille alors que les accidents mortels impliquant des poids lourds se multiplient sur les routes du Québec.
Ils sont confinés à leur poste de contrôle depuis mars dernier en raison d'une décision du Tribunal administratif du travail qui souligne qu'ils doivent être armés pour effectuer leur travail en toute sécurité.
