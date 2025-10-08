 Aller au contenu
Politique
Confinés à leur poste de contrôle depuis mars

Québec voulait armer les contrôleurs routiers en 2024: que s'est-il passé?

par 98.5

0:00
11:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Québec voulait armer les contrôleurs routiers en 2024: que s'est-il passé?
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Québec devait autoriser l'armement des contrôleurs routiers en 2024, mais le projet a été bloqué. C'est ce qu'a appris le chroniqueur politique Louis Lacroix.

Selon ses informations, la ministre Geneviève Guilbault, qui était à la tête des transports à cette époque, avait annoncé au président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec que les contrôleurs pourront être armés.

Que s'est-il passé depuis?

Écoutez la chronique de Louis Lacroix à ce sujet au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«J'ai réussi à me faire confirmer l'information: [les ministres Guilbault et Bonnardel] avaient bel et bien proposé au conseil des ministres d'armer les contrôleurs routiers avec des armes à feu pour assurer leur sécurité, mais ça a bloqué plus haut. Là, il va falloir qu'on nous explique pourquoi! [...] Plus haut que le conseil des ministres, il faut que ce soit le bureau du premier ministre ou dans les hautes sphères.»

Louis Lacroix

Rappelons que les contrôleurs routiers réclament de pouvoir recommencer leurs opérations de patrouille alors que les accidents mortels impliquant des poids lourds se multiplient sur les routes du Québec. 

Ils sont confinés à leur poste de contrôle depuis mars dernier en raison d'une décision du Tribunal administratif du travail qui souligne qu'ils doivent être armés pour effectuer leur travail en toute sécurité.

Autre sujet abordé

  • Projet de constitution québécoise: Simon Jolin-Barrette dit avoir consulté des personnes influentes avant de faire la rédaction.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le gouvernement n'a plus la crédibilité pour présenter des nouvelles idées»
Le Québec maintenant
«Le gouvernement n'a plus la crédibilité pour présenter des nouvelles idées»
0:00
11:33
Un projet de constitution pour le Québec?
Lagacé le matin
Un projet de constitution pour le Québec?
0:00
10:07

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sommes-nous envahis par les coccinelles? «C'est vrai qu'on en voit beaucoup»
Un automne particulier
Sommes-nous envahis par les coccinelles? «C'est vrai qu'on en voit beaucoup»
«On doit rappeler à nos élus qu’il y a des humains qui en paient le prix»
Errance médicale
«On doit rappeler à nos élus qu’il y a des humains qui en paient le prix»
Seuil d'immigration: la FTQ craint une montée de la méfiance et de la haine
Le discours de Québec dénoncé
Seuil d'immigration: la FTQ craint une montée de la méfiance et de la haine
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
En tête dans les sondages
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
La police cherche les parents
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Un succès même sans entente?
Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
Hydro-Québec
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
Début de saison du CH: Jean-Michel Bourque pousse la note!
Un chroniqueur sportif aux multiples talents
Début de saison du CH: Jean-Michel Bourque pousse la note!
Rencontre Trump-Carney: «Dur à croire qu'on est en pleine guerre commerciale»
Beaucoup de réactions, dont sur la décoration!
Rencontre Trump-Carney: «Dur à croire qu'on est en pleine guerre commerciale»
Spécial «vert» | L'énigme du mercredi 8 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du mercredi 8 octobre
Documentaire sur Éric Lapointe: «On n'est pas dans la complaisance»
Il parle de ses problèmes avec l'alcool
Documentaire sur Éric Lapointe: «On n'est pas dans la complaisance»
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Aucune entente concrète
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
La mère toujours recherchée
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
Contre les Maple Leafs à Toronto
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00