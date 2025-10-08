Confinés à leur poste de contrôle depuis mars

Québec devait autoriser l'armement des contrôleurs routiers en 2024, mais le projet a été bloqué. C'est ce qu'a appris le chroniqueur politique Louis Lacroix.

Selon ses informations, la ministre Geneviève Guilbault, qui était à la tête des transports à cette époque, avait annoncé au président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec que les contrôleurs pourront être armés.

Que s'est-il passé depuis?

Écoutez la chronique de Louis Lacroix à ce sujet au micro de Patrick Lagacé, mercredi.