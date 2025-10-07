 Aller au contenu
Hockey
Sur la deuxième unité en avantage numérique

Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»

par 98.5 Sports

0:00
10:12

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 7 octobre 2025 21:58

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»
Filosa en rafale / Cogeco Média

Dans sa chronique Filosa en rafale, Jeremy Filosa commente l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets abordés

  • Patrik Laine sur la deuxième unité de l'avantage numérique avec Ivan Demidov et Kirby Dach;
  • Contrat de deux ans et 25 M$: Connor McDavid rencontre les médias à Edmonton;
  • Deux départs majeurs à l'Inter Miami: Sergio Busquets et Jordi Alba annoncent leur retraite;
  • Le documentaire Qui a tué les Expos de Montréal? attendu sur Netflix dès le 21 octobre.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année» -José Théodore
Les amateurs de sports
«Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année» -José Théodore
0:00
20:39
«Ça prend une attitude, si on veut se défendre» -Martin St-Louis
Les amateurs de sports
«Ça prend une attitude, si on veut se défendre» -Martin St-Louis
0:00
11:50

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
Canadiens de Montréal
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin
À quoi s'attendre des Sénateurs cette saison?
«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin
Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights
Membre d'Équipe Canada jr. 2018
Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights
«Ça veut dire combien pour Lane Hutson?» -Jeremy Filosa
Un contrat de 63 M$ pour Luke Hughes
«Ça veut dire combien pour Lane Hutson?» -Jeremy Filosa
Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher
Camp des Canadiens
Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher
Le FC Supra du Québec fera son entrée en Première Ligue canadienne de soccer
Soccer
Le FC Supra du Québec fera son entrée en Première Ligue canadienne de soccer
Une deuxième défaite d'affilée des Blue Jays
Face aux Rays de Tampa Bay
Une deuxième défaite d'affilée des Blue Jays
«Les Roses confirment leur place en séries éliminatoires» -Jeremy Filosa
Victoire des Roses contre Halifax
«Les Roses confirment leur place en séries éliminatoires» -Jeremy Filosa
Une première défaite en sept matchs pour les Blue Jays
Course au championnat
Une première défaite en sept matchs pour les Blue Jays
On devrait avoir la meilleure version possible de Patrik Laine
Saison 2025-2026 des Canadiens
On devrait avoir la meilleure version possible de Patrik Laine
McLeod Bethel-Thompson joueur par excellence de la semaine
Ligue canadienne de football
McLeod Bethel-Thompson joueur par excellence de la semaine
«Pour des matchs de recrues en septembre, c'est incroyable» -Geoff Molson
Deux salles combles au Centre Bell
«Pour des matchs de recrues en septembre, c'est incroyable» -Geoff Molson
«Il manque la plus grosse partie: notre quart» -Geoffrey Cantin-Arku
Alouettes de Montréal
«Il manque la plus grosse partie: notre quart» -Geoffrey Cantin-Arku
«Les partisans du Wild ne doivent pas être très heureux»
Rejet de 128 millions $ par Kirill Kaprizov
«Les partisans du Wild ne doivent pas être très heureux»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00