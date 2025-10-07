Sur la deuxième unité en avantage numérique

Dans sa chronique Filosa en rafale, Jeremy Filosa commente l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés
- Patrik Laine sur la deuxième unité de l'avantage numérique avec Ivan Demidov et Kirby Dach;
- Contrat de deux ans et 25 M$: Connor McDavid rencontre les médias à Edmonton;
- Deux départs majeurs à l'Inter Miami: Sergio Busquets et Jordi Alba annoncent leur retraite;
- Le documentaire Qui a tué les Expos de Montréal? attendu sur Netflix dès le 21 octobre.