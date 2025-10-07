 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet de constitution du Québec

«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»

par 98.5

0:00
10:38

le 7 octobre 2025 17:31

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté lundi un projet de constitution du Québec, visant à protéger les valeurs, droits et identités de la province, qui sera déposé par la CAQ sous peu. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté lundi un projet de constitution du Québec, visant à protéger les valeurs, droits et identités de la province, qui sera déposé par la CAQ sous peu.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter mardi, lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.

«Lorsqu'on parle de Constitution, ce qu'il faut éviter, c'est la précipitation. Et c'est précisément ce que fait la CAQ en ce moment. Ils sont engagés dans une stratégie de sauver les meubles. Mais c'est bien triste parce qu'un projet de constitution, ça fait des décennies qu'on en parle. Et ce qu'il faut éviter, c'est de précipiter cette opération. Alors là, déjà que ça sème la zizanie à l'Assemblée nationale, le Parti québécois est furieux.»

Nathalie Nromandeau

