Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), ainsi que les autres grandes centrales syndicales - CSN, CSQ, FTQ - ont interpellé le gouvernement du Québec lors de consultations à l'hôtel du Parlement pour demander la dépolitisation de la gestion de l'immigration.

Écoutez Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques, préciser la position des centrales au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Est-ce possible de dépolitiser la gestion de l'immigration?

«C'est tout à fait possible. Il faut juste changer un peu le discours qui semble vouloir tourner sur un paquet de questions identitaires autour de la langue pour se ramener aux éléments qui sont plus fondamentaux: les vrais besoins au niveau de la main-d'œuvre.»

Les sujets discutés