Enquête à Longueuil

L'enquête sur le nouveau-né abandonné sur le pas d'une résidence à Longueuil a progressé. Les policiers ont diffusé une vidéo de caméra de surveillance montrant une «personne d’intérêt».

L'image a été captée dimanche à 22 h 49, juste avant que le poupon soit retrouvé.

«On peut voir la silhouette d'un individu qui est habillée en noir, en sandales, avec ce qui serait un bébé dans les bras. On voit la personne qui marche lentement sur le trottoir», précise Bénédicte Lebel.

Écoutez Bénédicte Lebel, faire le point sur l'enquête en cours concernant l'abandon d'un nouveau-né dimanche à Longueuil, au micro de Philippe Cantin, mardi.

Elle souligne notamment que le Service de police de l'agglomération de Longueuil a fait preuve d'empathie et de compassion envers les parents.