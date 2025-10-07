Mark Carney en visite à Washington

Le premier ministre Mark Carney va rencontrer mardi, pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois, le président Donald Trump à Washington.
Cet entretien comporte plusieurs risques pour Mark Carney, qui tentera d'obtenir des assouplissements sur les tarifs douaniers, surtout ceux concernant l'acier, l'aluminium et le bois d'oeuvre.
À quoi faut-il s'attendre de cette rencontre?
Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, avocat associé chez Therrien Couture et Joli-coeur et membre du conseil sur les relations canado-américaines, au micro de Patrick Lagacé.
«Monsieur Trump cultive le chaos et ça lui sert certains jours parce que c'est une distraction sur des enjeux qui touchent les gens, comme le coût de la vie, mais en même temps, ça finit par avoir un effet cumulatif. [...] C'est un homme qui est totalement imprévisible et il faut vivre avec. Il faut perservérer, on n'a pas le choix, jusqu'à ce qu'on ait un résultat.»