Mark Carney en visite à Washington

Le premier ministre Mark Carney va rencontrer mardi, pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois, le président Donald Trump à Washington.

Cet entretien comporte plusieurs risques pour Mark Carney, qui tentera d'obtenir des assouplissements sur les tarifs douaniers, surtout ceux concernant l'acier, l'aluminium et le bois d'oeuvre.

À quoi faut-il s'attendre de cette rencontre?

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, avocat associé chez Therrien Couture et Joli-coeur et membre du conseil sur les relations canado-américaines, au micro de Patrick Lagacé.