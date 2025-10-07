 Aller au contenu
Le premier ministre rencontre Donald Trump mardi

Surtaxe sur les camions lourds: «Une tentative de narguer Mark Carney»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2025 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Surtaxe sur les camions lourds: «Une tentative de narguer Mark Carney»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a entamé cette semaine une visite à Washigton. Il va s'entretenir mardi avec le président américain Donald Trump.

Cette rencontre survient alors que le républicain a annoncé des droits de douane de 25% sur les poids lourds importés aux États-Unis à compter du 1er novembre.

Une mesure qui pourrait affecter grandement le Canada, dont l'usine de Paccar à Sainte-Thérèse.

Est-ce une façon pour Donald Trump de narguer le premier ministre du Canada à quelques heures de leur rencontre?

Écoutez Patrick Lagacé qui aborde la visite de Mark Carney à Washington et plusieurs autres sujets dans son tour d'horizon de l'actualité.

«C'est une rencontre de tous les périls pour Monsieur Carney. Parce qu'on le sait, quand les caméras roulent, [Donald Trump] s'est déjà laisser aller à des colères.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Conclusion du Sommet des Grands Lacs: tout le monde s'entend que la guerre tarifaire fait mal;
  • Un supporter des Hell Angels candidat aux élections municipales en Estrie;
  • Soraya Martinez Ferrada expulse finalement le candidat Alexandre Giasson;
  • Des camionneurs témoignent des nombreux comportements téméraires de la part des autres chauffeurs de poids lourds;
  • L'attaque surprise du Hamas sur Israël survenait il y a deux ans jour pour jour.

