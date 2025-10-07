Le premier ministre rencontre Donald Trump mardi

Le premier ministre Mark Carney a entamé cette semaine une visite à Washigton. Il va s'entretenir mardi avec le président américain Donald Trump.
Cette rencontre survient alors que le républicain a annoncé des droits de douane de 25% sur les poids lourds importés aux États-Unis à compter du 1er novembre.
Une mesure qui pourrait affecter grandement le Canada, dont l'usine de Paccar à Sainte-Thérèse.
Est-ce une façon pour Donald Trump de narguer le premier ministre du Canada à quelques heures de leur rencontre?
Écoutez Patrick Lagacé qui aborde la visite de Mark Carney à Washington et plusieurs autres sujets dans son tour d'horizon de l'actualité.
«C'est une rencontre de tous les périls pour Monsieur Carney. Parce qu'on le sait, quand les caméras roulent, [Donald Trump] s'est déjà laisser aller à des colères.»
Autres sujets abordés
- Conclusion du Sommet des Grands Lacs: tout le monde s'entend que la guerre tarifaire fait mal;
- Un supporter des Hell Angels candidat aux élections municipales en Estrie;
- Soraya Martinez Ferrada expulse finalement le candidat Alexandre Giasson;
- Des camionneurs témoignent des nombreux comportements téméraires de la part des autres chauffeurs de poids lourds;
- L'attaque surprise du Hamas sur Israël survenait il y a deux ans jour pour jour.