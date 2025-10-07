Le premier ministre rencontre Donald Trump mardi

Le premier ministre Mark Carney a entamé cette semaine une visite à Washigton. Il va s'entretenir mardi avec le président américain Donald Trump.

Cette rencontre survient alors que le républicain a annoncé des droits de douane de 25% sur les poids lourds importés aux États-Unis à compter du 1er novembre.

Une mesure qui pourrait affecter grandement le Canada, dont l'usine de Paccar à Sainte-Thérèse.

Est-ce une façon pour Donald Trump de narguer le premier ministre du Canada à quelques heures de leur rencontre?

Écoutez Patrick Lagacé qui aborde la visite de Mark Carney à Washington et plusieurs autres sujets dans son tour d'horizon de l'actualité.