Temps des Fêtes

Les Québécois prévoient sabrer dans les dépenses de Noël, selon une récente étude de PricewaterhouseCoopers (PwC).
Les achats privilégieront la famille proche au détriment des amis et des... animaux de compagnie.
Écoutez la chronique économique de Marie-Eve Fournier au sujet des prévisions entourant les dépenses de Noël mardi à Lagacé le matin.
«Là où la baisse de budget est la plus marquée, c'est vraiment chez les jeunes. La génération Z. [...] On est encore aux études ou sinon on est en début de carrière. On sait que les loyers ça coûte cher [...] Et dans leur cas, on parle d'une baisse de budget de 35 %.»
