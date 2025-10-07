Temps des Fêtes

Les Québécois prévoient sabrer dans les dépenses de Noël, selon une récente étude de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Les achats privilégieront la famille proche au détriment des amis et des... animaux de compagnie.

