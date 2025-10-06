Souvent blessé

C'est lundi et Tony Marinaro est de retour en ondes au 98,5 FM à deux jours du début de la saison des Canadiens de Montréal.
Écoutez Tony Marinaro du Sick Podcast au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Kaiden Guhle estime qu'il possède un aspect offensif que l'on a pas vu encore;
- Selon Tony Marinero, Guhle deviendra plus un joueur de séries qu'Adam Engstrom
- «Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs. Il doit me prouver qu'il peut jouer sa game en restant en santé»
- Ghule voulait jouer dans le match robuste contre les Sénateurs;
- Samuel Blais réclamé au ballottage par les Maple Leafs
- La gestion de l’effectif par Martin St-Louis;
- Les Oilers et Connor McDavid sont dans une situation bien différente des Canadiens avec Lane Hutson.