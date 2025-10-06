Souvent blessé

 Aller au contenu
Hockey
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»

par 98.5 Sports

0:00
20:17

Les amateurs de sports

le 6 octobre 2025 19:43

Mario Langlois
Tony Marinaro
«Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs»
Le défenseur des Canadiens Kaiden Guhle. / AP/Nick Wass

C'est lundi et Tony Marinaro est de retour en ondes au 98,5 FM à deux jours du début de la saison des Canadiens de Montréal.

Écoutez Tony Marinaro du Sick Podcast au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Kaiden Guhle estime qu'il possède un aspect offensif que l'on a pas vu encore;
  • Selon Tony Marinero, Guhle deviendra plus un joueur de séries qu'Adam Engstrom
  • «Guhle doit me prouver qu'il ne sera pas le Kirby Dach des défenseurs. Il doit me prouver qu'il peut jouer sa game en restant en santé»
  • Ghule voulait jouer dans le match robuste contre les Sénateurs;
  • Samuel Blais réclamé au ballottage par les Maple Leafs
  • La gestion de l’effectif par Martin St-Louis;
  • Les Oilers et Connor McDavid sont dans une situation bien différente des Canadiens avec Lane Hutson.

