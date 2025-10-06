Une violente tempête de neige s'est abattue sur le versant tibétain de l’Everest, vendredi, piégeant des centaines de randonneurs et d'alpinistes à plus de 4200 mètres d'altitude.
Écoutez l'alpiniste François-Guy Thivierge commenter cette situation au micro de Philippe Cantin, lui qui a grimpé l'Everest en 2008.
Les sujets discutés
- Les dangers des avalanches et le manque de secours en Himalaya;
- Une telle précipitation à ce moment de l'année a surpris tout le monde;
- L'accident mortel sur l’Annapurna impliquant une Québécoise il y a 15 ans;
- L’afflux touristique et l’imprévisibilité des conditions météorologiques rendent la situation particulièrement risquée.