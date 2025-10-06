Le projet de loi 106, s'il était adopté, forcerait le GMF universitaire du CLSC de Hochelaga-Maisonneuve à prendre en charge 16 000 nouveaux patients, selon les calculs de ses médecins.

La Dre Pascal Brault, médecin de famille, a qualifié cette charge d'«impossible» à absorber.

Elle explique que le problème n'est pas seulement l'imputabilité des médecins, mais le manque de ressources pour les soutenir, notamment les postes de professionnels de la santé non comblés.

Écoutez la Dre Pascale Breault, médecin de famille et directrice médicale de la CUMF Hochelaga-Maisonneuve, parler du projet de loi 106, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.