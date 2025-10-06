 Aller au contenu
Société
Amelia Earhart

La mystérieuse disparition d’une aviatrice relancée par Donald Trump

par 98.5

0:00
21:59

Entendu dans

Radio textos

le 6 octobre 2025 12:03

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La mystérieuse disparition d’une aviatrice relancée par Donald Trump
Christian Page / Cogeco Média

La disparition d'Amelia Earhart en 1937, l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'aviation, a été relancée par une annonce surprise de Donald Trump, qui a promis de rendre publics des «dossiers secrets» sur l'aviatrice.

Christian Page, qui s'intéresse au sujet depuis des décennies, est formel : «Des dossiers secrets sur Amelia Earhart? J'avais jamais entendu parler de ça. Jamais.»

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, en parler au micro de Marie-Eve Tremblay, lundi.

Autres sujets abordés:

  • La science derrière le gut feeling;
  • Les personnages bibliques qui ont bel et bien existé.

