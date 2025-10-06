La disparition d'Amelia Earhart en 1937, l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'aviation, a été relancée par une annonce surprise de Donald Trump, qui a promis de rendre publics des «dossiers secrets» sur l'aviatrice.

Christian Page, qui s'intéresse au sujet depuis des décennies, est formel : «Des dossiers secrets sur Amelia Earhart? J'avais jamais entendu parler de ça. Jamais.»

