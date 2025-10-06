Semaine importante pour le gouvernement de François Legault avec la présentation du projet de constitution québécoise.

Écoutez Louis Lacroix aborder le principe d’État-nation qui sera présenté par le premier ministre et son ministre responsable des Relations canadiennes, Simon Jolin-Barrette, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Le chroniqueur politique explique que le projet s’appuie sur le rapport du comité sur l’autonomie du Québec qui proposait l’adoption d’une constitution avec 42 recommandations, dont l’affirmation du Québec comme État-nation, la citoyenneté québécoise et la protection des lois fondatrices comme la Charte des droits et libertés, la Charte de la langue française, le Code civil et la loi sur la laïcité.

On se demande toutefois si un document aussi fondateur de l’État québécois peut se faire seulement avec une consultation parlementaire.