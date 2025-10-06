Amour, vie adulte et anxiété

L'artiste Fredz, de son vrai nom, Frédéric Carrier, lance un quatrième album à seulement 23 ans.
Écoutez Catherine Brisson aborder cet album qui aborde l’amour, la vie adulte et l’anxiété, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
L'artiste Fredz, de son vrai nom, Frédéric Carrier, lance un quatrième album à seulement 23 ans.
Écoutez Catherine Brisson aborder cet album qui aborde l’amour, la vie adulte et l’anxiété, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.