Premier trio

Quelle est la plus grande faiblesse du CH?

le 3 octobre 2025 20:18

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

Quelle est la plus grande faiblesse du CH?
Le premier trio / Cogeco Média

C'est l'heure du Premier Trio! Chaque vendredi, Mario Langlois reçoit en studio Tony Marinaro, Stéphane Waite et un collaborateur qui vient compléter cette Power Line.

Cette semaine, Steve Bégin se joint au trio pour une heure complète de débat hockey. 

Écoutez la table ronde Premier trio, avec Tony Marinaro, collaborateur aux Amateurs de sports, Stéphane Waite, expert hockey chez Cogeco Média et Steve Bégin, ancien joueur des Canadiens de Montréal. 

Sujets abordés: 

  • L'identité physique et l’évolution des effectifs des Canadiens; 
  • L’impact de leur défaite contre les Capitals de Washington en séries; 
  • Les Canadiens se rendront-ils à 100 points cette saison?
