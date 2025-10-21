Le CF Montréal a complété une saison assez désastreuse - seulement 6 victoires en 34 matchs - , mais l'entraîneur par intérim, Marco Donadel, a été confirmé comme entraîneur-chef pour la saison 2026.

Est-ce une bonne nouvelle, a demandé l'animateur Mario Langlois a l'ancien joueur Patrice Bernier?

Oui, assure Bernier.