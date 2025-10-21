Le CF Montréal a complété une saison assez désastreuse - seulement 6 victoires en 34 matchs - , mais l'entraîneur par intérim, Marco Donadel, a été confirmé comme entraîneur-chef pour la saison 2026.
Est-ce une bonne nouvelle, a demandé l'animateur Mario Langlois a l'ancien joueur Patrice Bernier?
Oui, assure Bernier.
«C'est une bonne nouvelle, parce que c'est la continuité. C'est une preuve, un gage de stabilité. Tout au long de la saison, l'état-major du CF Montréal a toujours dit qu'il travaillait en consortium avec l'amélioration de cet effectif avec Marco Donadel. Donc, de la continuité, de la stabilité, et surtout, préparer la prochaine année avec le même monde et ne pas rechanger d'un autre coach qui voudrait peut-être d'autres joueurs ou une autre philosophie. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais il reste que l'année prochaine, oui, on veut avoir une meilleure saison.»
Les autres sujets discutés
- Les exigences de Marco Donadel;
- On discute des départs au sein de l'effectif;
- Bernier brosse le portrait des priorités pour le CF Montréal en vue de 2026.