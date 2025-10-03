Élargissement du programme

Le gouvernement fédéral confirme que tous les Canadiens ayant un revenu de moins de 90 000$ et n’ayant pas accès à une assurance dentaire sont admissibles au Régime canadien de soins dentaires.

Quel sera l'effet de cette nouveauté sur la charge de travail des dentistes et hygiénistes dentaires de la province?

Écoutez la Dre Marie-Claude Desjardins, présidente de l'Association des chirurgiens dentistes

du Québec, aborder le sujet vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.