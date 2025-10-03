Élargissement du programme

Le gouvernement fédéral confirme que tous les Canadiens ayant un revenu de moins de 90 000$ et n’ayant pas accès à une assurance dentaire sont admissibles au Régime canadien de soins dentaires.
Quel sera l'effet de cette nouveauté sur la charge de travail des dentistes et hygiénistes dentaires de la province?
Écoutez la Dre Marie-Claude Desjardins, présidente de l'Association des chirurgiens dentistes
du Québec, aborder le sujet vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les dentistes étaient déjà débordés dans de nombreuses régions au Québec, avant même l'arrivée du régime. Mais ça reste que c'est un beau problème. En ce moment, 1,5 million de Québécois sont inscrits au Régime canadien de soins dentaires. 85 % des dentistes au Québec participent à ce programme-là. Et les 15 % c'est les dentistes qui offrent des services, par exemple, orthodontiques, qui ne sont pas couverts. Donc, les dentistes québécois voient le bienfait de ce programme-là.»
Aussi dans ce segment :
- L'utilisation de la suce chez les adultes : une tendance qui comporte des risques?