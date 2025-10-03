Signé Lévesque la fin de semaine au 98.5

Denis Lévesque propose sa nouvelle émission de radio, Signé Lévesque, les samedi et dimanche de 7h à 11h.

Avec une nouvelle fourchette de collaborateurs, qui inclura Frédéric Bérard, Myriam Ségal et Christian Dufour, l'animateur promet de surprendre les auditeurs et d'aborder des sujets actuels.

Écoutez Denis Lévesque discuter de cette nouvelle émission, vendredi, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau à La commission.