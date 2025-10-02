Grande entrevue avec Geneviève Jeanson

Vedette canadienne du cyclisme féminin au tournant des années 1990 et 2000, Geneviève Jeanson revient à l'avant-plan quelque 20 ans après avoir pris sa retraite avec la biographie La Cassure (KO Éditions).

Le livre revient sur les abus physiques, psychologiques et sexuels subis dès l’âge de 15 ans par son entraîneur, ainsi que sur le dopage.

Écoutez Geneviève Jeanson parler de son livre, de son passé, de ses blessures, des abus subis et du dopage en compagnie de Mario Langlois, lors d'une longue entrevue aux Amateurs de sports.

L'écriture du livre s'est bien déroulée: «Je ne pense pas que j'aurais été capable d'écrire ce livre si j'avais encore des plaies qui étaient ouvertes. J'ai encore les cicatrices. Les cicatrices sont visibles, mais elles sont quand même guéries.»

L'entrevue avec Alain Gravel (en 2007) où elle admet avoir pris des produits dopants: «Pour la première fois de ma vie, je vais dire la vérité. J'ai 25 ans. C'est la première vraie décision que je prends en tant qu'adulte, seulement pour mon bien-être à moi.»

Quand elle refuse de demeurer au Québec, après sa retraite: «J'avais peur du jugement des autres.»

La première fois que son entraîneur l'a frappé, à l'âge de 15 ans: «J'ai été tellement surprise... De la violence comme ça, je pensais qu'on frappait quelqu'un comme ça seulement pour se défendre. J'ai eu peur.»

