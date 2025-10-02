Arrêt de production complet

La direction d’ArcelorMittal Contrecoeur a annoncé son intention de fermer ses portes du 19 au 25 octobre 2025 en raison d’un manque de commandes.

Cette décision arrive dans un contexte économique incertain, influencé par les droits de douane imposés par le gouvernement des États-Unis.

Écoutez Jason Braconnier, président de la section locale 6586 des métallos à l’usine d’ArcelorMittal à Contrecœur, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

La crise de l’acier, le dumping chinois, les tarifs américains et la faible occupation (35 %) du marché canadien sont les causes principales qui expliquent cette décision;

L’administration du transformateur d’acier promet de faire tout en son pouvoir pour minimiser les mises à pied, en utilisant les banques de vacances, de temps accumulé et l’aide à la maintenance.