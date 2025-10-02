Le festival d'humour très controversé de Riyad

Pour son coup de gueule, Luc Ferrandez aborde la participation controversée de Sugar Sammy, humoriste québécois, au festival d’humour de Riyad en Arabie saoudite, où la liberté d’expression est limitée et les droits de la personne sont bafoués.

Est-ce que la somme importante d'argent qu'on lui offre vaut les dommages potentiels à son image?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé: