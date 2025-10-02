L'industrie du jouet

C'est une tendance forte en ce moment: les adultes changent la donne de l'industrie des jouets, provoquant une croissance inouïe des profits chez certaines entreprises.

Par exemple, l'achat des peluches Jellycat et Labubu, portées par TikTok et la recherche de réconfort face à l’anxiété, est très populaire.

