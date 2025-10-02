 Aller au contenu
L'industrie du jouet

«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

C'est une tendance forte en ce moment: les adultes changent la donne de l'industrie des jouets, provoquant une croissance inouïe des profits chez certaines entreprises.  

Par exemple, l'achat des peluches Jellycat et Labubu, portées par TikTok et la recherche de réconfort face à l’anxiété, est très populaire.  

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, jeudi, avec Patrick Lagacé. 

«J'ai célébré le 40ᵉ anniversaire d'une copine, récemment. Et le cadeau de groupe qu'on lui a acheté, c'est un immense ensemble de Lego, un gros Titanic qui a coûté à peu près 900 $. Et là, je trouvais ça un peu curieux. Et là, je me suis informé et c'est totalement dans l'air du temps.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé:

  • Un événement Lego, le Sommet de la Brique, a lieu à Saint-Hyacinthe;
  • La nouvelle loi québécoise contre l’obsolescence programmée entre en vigueur dimanche.

