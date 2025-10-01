Des coups assénés aux joueurs vedettes

Quelle est la position de Danièle Sauvageau en regard des écarts de conduite vus, mardi soir, à Québec entre les Canadiens et les Sénateurs.
Écoutez Danièle Sauvageau commenter cette situation et d'autres dossiers avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les limites de la robustesse
- Le coup vicieux de Cousins à l'endroit de Demidov
- Le gardien Carter Hart signe un contrat de deux ans avec les Knights de Las Vegas après l’affaire Équipe Canada junior 2018
- L’évolution physique de Florian Xhekaj
- Le calendrier de la LPHF